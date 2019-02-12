Başkan Karakullukçu seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu seçim çalışmaları kapsamında Mollaköy, Hacıköy, TürkÇaybaşı ve Çaybaşı Fuadiye Mahallelerini ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Karakullukçu ziyaretlerde yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana ilçemizin kaydettiği gelişim hepinizin malumu. Bu bir ekip işi, gönül işi, sevgi işi. Arifiye'nin tüm kurumları, Büyükşehir Belediyesi ve Millet vekillerimizin desteği ile bu projeleri hayata geçiriyoruz. Sizler için çalışmalarımızı içeren bir dergi hazırladık. Yeni dönemde Arifiye'miz için çok güzel projelerimiz mevcut. Tabi yine bu projelerin odağında insan var, sizler varsınız. Büyükşehir Belediye Başkanlığına da bir dönem Erenler Belediye Başkanlığı yapmış, sonrasında Çaykur Genel Müdürlüğü yapmış deneyimli, tecrübeli ve tevazu ve samimiyetle sizlere en güzel şekilde hizmet edebilecek Ekrem Yüce abimiz aday gösterildi. Arifiye olarak O'na da en güzel şekilde destek vereceğinize olan inancım tam. Bizleri mahcup etmeyin. Hizmetler, Büyükşehir ile İlçe Belediyeleri arasında abi-kardeş ilişkisi içinde geliyor. Büyükşehir, hepimizin abisi konumunda. Arifiye'mizde 24 mahallemiz var. İmkanlarımız ölçüsünde, tüm mahallerimize yatırımlarımızı eşit şekilde yaptık. İnsanımızın ihtiyaç duyduğu sosyal tesisleri, Samek ve Halk Eğitim kurslarını kazandırarak, hanımlarımızı ve genç kızlarımızı sosyal hayata kazandırdık. Camilerimizin hizmetlerini en güzel şekilde yapmaya çalıştık. Alt yapı hizmetlerini, yağmur suyu kanallarını, doğalgazı getirmek için mücadele ediyoruz. Yine içme suyu, kanalizasyon şebekeleri yenileniyor. Belediye olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde bu alt yapı çalışmaları biter bitmez, yolları ve kaldırımları yenileyerek insanımıza en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabi, her mahalleyi çok memnun edemeyebiliriz. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Ancak, en üst memnuniyeti sağlamak için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Her şeyi bitirsek bile, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Benden sonraki arkadaşlarım da aynı şekilde sizlere hizmet etmeye devam edecektir. Ben bir dönem daha sizlere hizmet etmek için adaylığımı koydum. Destek olursanız çok sevinirim. Sizleri, sizlere hizmet etmeyi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla” diye konuştu.