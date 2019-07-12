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Başkan Kılıç 15 Temmuz Gazilerini ziyaret etti

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İlçe Kaymakamı Salih Karabulut ve ilçe protokolü ile birlikte 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında gazi olan İlyas Dirin ve Burak Can Ak isimli vatandaşları ziyaret etti.


15 Temmuz gazilerini ziyaret eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “O gece yıllarca bizlerin içinde yaşamış hainlerin milli iradeyi yok saydıklarını, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını, hükümetini hatta ve hatta halkı alçakça hedef aldıklarını gördük. Ama aziz halkımız atalarımızın Malazgirt, Çanakkale, Sakarya savaşları gibi saymakla bitmeyecek kahramanlıklarla dolu tarihine bir yeni destanı daha ekledi. Vatanımızı, milletimizi bölmek isteyen hainlere fırsat vermeyen, o gece sokağa çıkan, dua eden herkesten Rabbim razı olsun” dedi.

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