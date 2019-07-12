Başkan Kılıç 15 Temmuz Gazilerini ziyaret etti

15 Temmuz gazilerini ziyaret eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “O gece yıllarca bizlerin içinde yaşamış hainlerin milli iradeyi yok saydıklarını, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını, hükümetini hatta ve hatta halkı alçakça hedef aldıklarını gördük. Ama aziz halkımız atalarımızın Malazgirt, Çanakkale, Sakarya savaşları gibi saymakla bitmeyecek kahramanlıklarla dolu tarihine bir yeni destanı daha ekledi. Vatanımızı, milletimizi bölmek isteyen hainlere fırsat vermeyen, o gece sokağa çıkan, dua eden herkesten Rabbim razı olsun” dedi.