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Başkan Soykan heyelan olan bölgede incelemelerde bulundu

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kuzuluk-Yeniköy bağlantı yolunda yolun meydana gelen heyelan bölgesine giderek incelemelerde bulundu.


Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlardan dolayı Kuzuluk-Yeniköy bağlantı yolunda yolun büyük bir kısmı kayarak heyelan meydana geldi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan heyelan bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Başkan Soykan burada yaptığı açıklamada, “Aşırı yağışlarda meydana gelen heyelan ile yolun büyük bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Ekipler yolu açma çalışmalarını başlattı. Heyelanın tekrarlamaması için yolu üst taraftan genişleterek çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

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