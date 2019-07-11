Başkan Yüce: “Aslolan sadece Sakaryaspor'dur”

Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, aslolan Sakaryapor olduğunu belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından değerlendirmelerde bulundu. Genel Kurulun hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, Sakaryaspor başkanlığı döneminde ortaya koyduğu gayretli çalışmalar dolayısıyla Cevat Ekşi ve yönetimine teşekkür etti. Başkan Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, “Bizler her zaman Sakaryasporumuzun sevdalısı ve Sakaryasporumuzun yanında olduk. Yine yöneticiler kim olursa olsun bizler dün olduğu gibi bugün de Sakaryasporumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak Sakaryasporumuzun her zaman yanında olacağımızı ifade ediyor, Sakaryaspor yönetimine seçilen arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyorum. Aslolan isimler, kişiler değil, sadece ve sadece Sakaryaspor'dur. Şampiyonluk mutluluğunun bu yıl şehrimize nasip olmasını diliyor, Sakaryaspor gönüldaşlarına, taraftarlarına ve delegelerine selamlarımı iletiyorum” dedi.