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Deredeki koku sebebiyle camlarını açamaz hale geldiler

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde arıtma tesislerinin drenaj yapıldığı Karacasu Deresindeki koku vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arıtma tesislerinin drenaj yapıldığı Karacasu Deresindeki koku vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.


Akyazı ilçesinde bulunan arıtma tesisleri drenaj deresi olan Karacasu Deresi, tesiste yapılan arıtmanın ardından Vakıf, Uzunçınar, Eskibedil, Kızılcıkorman, Türkormanköy, Çatalköprü Mahallelerinden geçerek Mudurnu Çayına dökülüyor. Özellikle dere Eskibedil kesiminde çok koyu renkte ve kirli şekilde akıyor. Mahallede deredeki kötü koku sebebiyle vatandaşlar evlerinde camları sıcak yaz mevsiminde açamaz duruma geldi.


Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

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