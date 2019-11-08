Engelsiz aile buluşmaları devam ediyor

Bu kapsamda 2'ncisi gerçekleştirilen buluşmada Serdivan Özel Eğitim Anaokulu velilerinin yer aldığı buluşmaya Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, Serdivan Özel Eğitim Anaokulu Müdür Ahmet Göktaş katıldı. Programda Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet faaliyetleri tanıtıldı. Sosyologlar çeşitli özel gereksinime sahip 3-6 yaş aralığındaki çocukların aileleri ile sosyal destek görüşmeleri gerçekleştirildi. Ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi.