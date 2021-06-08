Fren tutmayınca el frenini çekti ama araç takla attı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yokuş aşağı inmekte olan otomobilin frenleri boşaldı. Sürücünün el frenini çekse de durduramadığı araç kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde Paraşüt Tepe olarak da bilinen Kırantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 54 EN 789 plakalı Renault marka otomobil Kırantepe'den aşağıya doğru indiği esnada freni boşaldı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurabilmek için el frenini çekti. Bu esnada kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan D.D.Ş. isimli kadın, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya tanık olan Yusuf Tokay isimli vatandaş, “Bu yoldan yukarıya doğru çıkıyorduk. O esnada kaza yapan aracın sürücüsünün el frenini çektiğini gördük. Lastik sesi gelince kaçtık. Daha sonrasında araç takla atmaya başladı” dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.