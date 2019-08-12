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Gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşları 15 olan iki gencin bıçaklı kavgasında bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşları 15 olan iki gencin bıçaklı kavgasında bir kişi yaralandı.


Olay, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7001. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde Yaşar Can Ç. ile ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki iki genç yan bakma iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yaşar Can Ç., karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Yaşar Can Ç., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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