İHA Bölge Müdürü Çorbacı'dan geleceğin gazetecilerine uyarılar

İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü Basın Ofisi'ni ziyaret etti. Çorbacı, ziyaretinde kısmi zamanlı çalışan ve 3+1 modeliyle stajlarını yapan öğrencilere gazetecilik mesleğinin ayrıntılarını anlattı.

Meraklı ve tarafsız olun

Geleceğin gazetecilerine tavsiyelerde bulunan Çorbacı, “Meraklı olun. Her şeye farklı gözle bakın. Sorgulayın. Ama bunu yaparken de mutlaka karşı tarafı da dinleyin. Çünkü haberci tarafsız olur. Olayları ve insanları yargılamak gazetecinin görevi değildir” dedi.

Çok fazla okuyun

Farklı gözle bakılması durumunda her şeyin haber olabileceğini söyleyen Çorbacı, “Ufkunuzun çok geniş olması lazım. Çok fazla araştırma yapmalısınız. Çok fazla okumalısınız. Olaylara farklı gözlerle bakarak, çok daha farklı haberler üretebilirsiniz” diye konuştu.

Kendinizi geliştirin

İletişim öğrencilerinin okurken kendilerini geliştirebileceklerini anlatan Çorbacı, teknik ve içerik olarak kendisini geliştiren gazeteci adaylarının daha kolay iş bulabileceklerini de sözlerine ekledi. Çorbacı, “Önceden iş bölümü vardı. Sadece mikrofon tutanlar oluyordu. Şimdi fotoğraf çekip, video çekip, haberi yazıp, teknik olarak düzenleyebilecek yeteneklere sahip olmanız lazım. Eğer bu yeteneklere sahip olabilirseniz, daha rahat iş bulabilirsiniz” şeklinde konuştu.