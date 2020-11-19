İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma durdurduğu araçta 140 şişe sahte rakı ele geçirdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 140 şişe sahte rakı ele geçirildi.

Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, H.K. isimli şahsın kullanımında olan araç Karasu ilçesi Limandere kavşağında durduruldu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan arama kapsamında 48 adet 35 cc, 24 adet 50 cc, 48 adet 70 cc, 12 adet 100 cc ve 8 adet 150 cc olmak üzere toplamda 140 adet sahte olduğu değerlendirilen rakı ele geçirildi. Araçta bulunan H.K. ile B.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi jandarmadaki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.