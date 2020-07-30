İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kanserle mücadelesini kaybeden polis memuruna son görev

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde görev yapan ve bir süredir verdiği kanserle mücadelesini kaybederek, yaşamını yitiren polis memuru Sadettin Atalay (45) İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas’a gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan ve bir süredir verdiği kanserle mücadelesini kaybederek, yaşamını yitiren polis memuru Sadettin Atalay (45) İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sadettin Atalay (45) bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Hastanedeki tedavisinin ardından bir süre önce 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki evine çıkartılan Atalay, amansız hastalığa karşı sürdürdüğü mücadelesini kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Atalay için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Atalay'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.