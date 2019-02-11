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Lahana fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor

Türkiye’nin ve İstanbul bölgesindeki lahana ihtiyacının büyük çoğunluğunun karşılandığı Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde lahana üreticisinin yüzü bu sene fiyatlardan dolayı gülüyor.

Türkiye'nin ve İstanbul bölgesindeki lahana ihtiyacının büyük çoğunluğunun karşılandığı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde lahana üreticisinin yüzü bu sene fiyatlardan dolayı gülüyor.


Sabah erken saatlerden tarlalarından topladıkları lahanaları ilçe merkezinde bulunan lahana pazarına satmaya getiren çiftçiler evlerine cepleri dolu şekilde geriye dönüyorlar. Daha önceki senelerde tanesini toptancılara 1 liraya satmakta zorlanan üreticiler bu yıl tanesini yaklaşık 5 liradan satıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Kaynarca Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Tuncay Yıldız, “Geçtiğimiz yıllarda zarar eden üreticilerimiz bu yıl lahanadan para kazandılar. Fiyatlardan memnunuz” dedi.

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