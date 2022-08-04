Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Sakarya'nın üç ilçesinde farklı tarihlerde 3 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan iki şüpheli polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinden farklı tarihlerde 3 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet hırsızlığı gerçekleşti. Hırsızlık olaylarının haber verilmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmalar neticesinde K.B. ve N.B. isimli iki şüpheli belirlendi. Ekipler, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.