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Okuryazar Buluşmaları'nın ilk konuğu yazar Rahim Er oldu

Sevgi Mektebi Derneği (SEVMEKDER) geçen sene yaz dönemi başlattığı okuyucuyu yazarla buluşturma programlarına bu yaz döneminde de devam ediyor.


Çocuklar, gençler ve ailelerin kaliteli vakit geçirmesi ve tarihini, kültürünü, maneviyatını kitaplarıyla okurlarına anlatan tanınmış yazarlardan birebir canlı dinlemeleri için ‘Okuryazar Buluşmaları' adlı program Erenler ilçesinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programa, ‘Sevgili Peygamberim' kitabının ve ‘Osmanlı Milletler Topluluğu', ‘Örsteki Ülke Türkiye', ‘Hayatın Rengi İnsan' kitaplarının yazarı Rahim Er konuk olarak katıldı. SEVMEKDER Başkanı Murat Uçum açılış konuşmasından sonra Yazar Er, yaşamı boyunca yaptığı faaliyetleri dinleyicilerle paylaştı. Program yazarın ‘Sevgili Peygamberim' adlı eserinden alıntılar yaparak soru cevap şeklinde devam etti.


Program, Rahim Er'in kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

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