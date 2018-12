Osmanlı'dan günümüze sanat ve asar algısı SAÜ'de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Osmanlı Literatüründe Sanat ve Eski Eser Algısı' isimli bir konferans düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Selçuk Mülayim konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik, Prof. Dr. Selçuk Mülayim'in hayatını konu alan slayt gösterimi ile başladı.

Her dönemin özel anlaşma tarzı ve dili olduğunu belirten Prof. Dr. Selçuk Mülayim, “Dil her dönem çok önemli olmuştur. Bilgi birikimi her çağda değişmiştir. Meydana gelen eylemler özel bir dil kullanmaya mecbur bırakmış, bunun sonucu olarak belirli meslek grupları kendi aralarında anlaşma dili oluşturmuştur. Bir şeyin kendi adı yoksa onun ne olduğunu veya ne olmadığını uzun uzun tarif etmek faydalı bir yol değildir. Kullandığımız dil ve onun sözlüğü yeteri kadar sağlam mıdır? Kavramlara çekidüzen vermezsek insanlık tarihini karnaval kıyafetleri giymiş tuhaf süslenmiş binalara girip çıkan insanlardan ibaret sayılır. Oysa şekillerin dış görünüşleri, içleri ve isimleri de farklıdır” dedi.

Sanat tarihinin malzemesinin birbirinden farklı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mülayim, “ Bazen hiç beklenmedik şekilde karşımıza çıkan nesnelerde olabilir. Mimarı, mezar taşı veya heykel birbirleriyle aynı cinsten olmayan bu malzemeler sanat tarihini estetikten de ayırmaktadır. Osmanlı nakkaşesi hakkında bilgi yok denebilir. Bugün bildiğimiz bilgiler farklı arşiv belgelerinden toparlananlardır ve gerisi bizim uydurmalarımızdır. Bunun kimden ve neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Mukaddes olan işler ölçülüp yazıya dökülemez mi diye düşündüler? Sırlarını ifşa etmekten mi korktular veya bütün bunları sıradan bir iş gibi mi gördüler? Sebep her ne ise sonuç kültür tarihçileri için pahalıya mal oldu” diye konuştu.

Konferans, konuşmacı Prof. Dr. Selçuk Mülayim'e plaket takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.