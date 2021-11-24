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Resul Dindar'la Karadeniz rüzgarı Sakarya'da esti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Kasım Ayı Etkinlikleri’ kapsamında Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) gerçekleştirilen konserde sahne alan Resul Dindar, Karadeniz’e özgü şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Kasım Ayı Etkinlikleri' kapsamında Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) gerçekleştirilen konserde sahne alan Resul Dindar, Karadeniz'e özgü şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları birbirinden farklı etkinlik ve programlarda buluşturuyor. ‘Kasım Ayı Kültür Etkinlikleri' kapsamında takvim Resul Dindar konseriyle devam etti. Büyükşehir'in organizasyonuyla SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde ünlü isim sevenleriyle buluştu. Konser alanındaki tüm bölümler doldu, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Resul Dindar, söylediği Karadeniz şarkılarıyla dinleyenlere unutulmaz bir konser programı yaşattı. Konser boyunca şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

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