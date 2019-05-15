Sakarya Valiliği kamu ihaleleri ile ilgili genelge yayınladı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş öncülüğündeki yerel basın temsilcilerinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılması yönündeki taleplerini değerlendirdi. Yayınladığı genelgeyle şehirdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarından konuyla ilgili hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Basın İlan Kurumu teşkiline dair 195 Sayılı Kanunun “Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumu'nun şubesi bulunan yerlerin belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlanır” hükmünün vurgulandığı 31. Maddesine atıfta bulunulan Valilik genelgesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapıldığı hatırlatıldı.

Hassasiyetinden ötürü Vali Ahmet Hamdi Nayir'e teşekkür eden Şube Müdürü Kaşdaş açıklamasında, yayınlanan genelgenin önemine vurgu yaparak, “Doğrudan alım yönteminin genel bir ihale usulü olarak algılanması, rekabet ortamının oluşmasına engel olduğu gibi, şeffaflığı da ortadan kaldırmaktadır. Bu yolla yapılan mal ve hizmet alımlarının ileride iptali durumunda kamunun büyük zarara uğrayacağı da aşikardır. Bu bakımdan mal ve hizmet alımları ile tüm yapım işleri ihalelerinin süreli yayınlarda ilan edilmesi tüm paydaşlar için en doğru yöntemdir. Sayın Valimize bu konuda gösterdiği hassasiyetten ötürü şükranlarımı sunuyor, genelgenin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe de, yerel basının ayakta kalabilmesi için resmi ilanların büyük önem taşıdığına değinerek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun mal ve hizmet alımlarının yapılması konusu ile ilgili gerekli araştırma ve istişarelerin ardından Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayi ile görüşerek gerekli bilgi paylaşımını yaptıklarını söyledi. Vali Nayir'in de konu ile yakından ilgilenerek gerekli talimatları verdiğini belirten Aydıntepe, “Sayın Valimizin yakın ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etti. Genelgenin yayınlanmış olması hem kamu yararının en üst seviyede sağlanması hem de ayakta kalma mücadelesi veren yerel basın için büyük önem taşıdığı açıktır. Genelgenin yayınlanması talimatını veren Sayın Valimize hassasiyetinden ve ilgisinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bu güzel gelişmenin yerel basınımız için sadra şifa olmasını temenni ediyoruz. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaparak bize destek veren Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş'a da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.