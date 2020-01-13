Sapanca Gölü'ne atılan ağlar ördek ve balıkları telef etti

Sapanca Gölü'ne atılan ağlar 68 ördek ve balıkların telef olmasına sebep oldu. Bölgede kamp yapan sportif balıkçı Taha Tarhan sosyal medya hesabında, ‘Sportif Balıkçılar var olduğu sürece göllerimiz korunmaya devam edecektir' yazarak paylaştığı fotoğraflarla yaşanan facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Sakarya'da yaşayan sportif balıkçı Taha Tarhan ve eşi Dilara Tarhan Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Eşme Mahallesi mevkii Sapanca Gölü kıyısına giderek kamp yapmaya başladı. Oltayla tuttuğu balıkları fotoğraf çekerek sosyal medya hesabında paylaşan sportif balıkçı Tarhan'ın dikkati kamp yaptığı yerde ki yaşanan katliamı dikkati sayesinde gün yüzüne çıkarttı.

Misinadan yapılmış ve yaklaşık 300 metrelik uzunluğunda göle atılan ağı fark eden çift, ağın ucunu çekmeye başladığında gördükleri manzara karşısında şok oldu. 68 ördeğin ve birçok balığın telef olduğunu gören Taha Tarhan, yaşanan katliamı gün yüzüne çıkartmak için çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Sonrasında durumu yetkililere haber veren çift, “

Yeni kamp yerimize çok neşeli bol güneşli bir havada kurulduk her şey çok güzel gidiyordu botla suya marker koymaya girdik bu vahşetle karşılaştık bunu yapan insan olamaz vahşet resmen katil ağlar tam 68 adet ördek katletmiş boğularak can vermiş metrelik turnalar ve kerevitler Allah'ınızdan bulun” diyerek yaşanan olaya karşı tepkilerini dile getirdiler.

Yetkililer tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.