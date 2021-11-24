SAÜ ST Focount Takımı Amerika'da yarışacak

2016 yılında Sakarya Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan ST Focount Takımı, 2022 Haziran ayında Amerika'da gerçekleşecek olan Cansat Yarışması'nda ön elemeyi geçmeyi başardı.

Takım, dünya çapında 7 bini aşkın başvuru alan yarışmada ön elemelerde ilk 200 takım arasına girerek Türkiye'yi ve Sakarya Üniversitesini temsil etmeye hak kazandı. Bundan önceki senelerde yurt içinde çeşitli roket ve uydu yarışmalarına katılan ST Focount Takımı, şu ana dek katıldığı her yarışmada finale kalmaya hak kazandı. Takım, son olarak 2021 yılında yapılan roket yarışmasında boy göstererek atışını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş ve bu yarışmada Sakarya Üniversitesini başarılı bir şekilde temsil etmişti.