‘Sıfır atık geleceğe değer kattık' projesinin 14'üncü gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi'nin 14'üncüsü Sakarya'da gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içerisinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanılabilir bir dünya bırakılmasını hedefleyen 'Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi'nin 14'üncüsü Erenler ilçesinde bir otelde düzenlendi. Gerçekleşen seminere Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çakır, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Seminerde açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Gelecek nesillerden emanet aldığımız bir çevreyi yaşıyoruz. En güzel tadilat tahrip etmemektir, en güzel temizlik kirletmemektir, en güzel tasarruf israf etmemektir. Sıfır Atık projesi de geleceğe katkı sağlayacak bir proje olarak başarılı olarak uygulanmaya devam ediyor. Sakarya'da 2018'de kamu kurum ve kuruluşlarında da 43 tonluk ekonomiye kazandırma olmuş. Bunun 14,7 tonu kağıt atıklarından olmuş. Konutlarda 588 tonu kağıt atıklarından olmuş. Konutlarda 588 tonu kağıt olmak üzere 13 bin 266 tonluk bir malzeme ekonomiye kazandırmış. Bu arttırılmalı ve mutlaka devam ettirilmelidir'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sabahattin Dökmeci ise yaptığı açıklamada, “Doğal kaynaklardan oluşan üretim, insanlığın tüketim hızına yetişemiyor. Evsel atık miktarı 1995'te 17 milyon ton, 2015'te bu miktar 31 milyon tona çıktı ve 2023'te 38 milyon tona ulaşması bekleniyor. 2023 hedefleri; çevre politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş, enerji verimliliğini yaygınlaştırmış, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmış ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı vatandaşlara sunabilen bir ülke. Ülkemizde faaliyet gösteren 55 çimento fabrikasının 35'inde bakanlığımızdan alınan izin, lisanslar kapsamında 2004'ten bu yana atıklar enerji geri kazanım amacıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 600 bin ton atık bu tesislerde kullanılmıştır. Tehlikeli atık kazanım tesis sayısı 2003 yılında 18 iken bugün 468'e ulaşmıştır. Hali hazırda ülkemizde 2 binden fazla geri kazanım tesisiyle atıklarımızı ekonomiye geri kazandırıyor, çevremizi ve doğal kaynaklarımızı koruyoruz” diye konuştu.

Dökmeci sözlerinin devamında, “Artık Türkiye olarak bu konuda daha bilinçli adımlar atıyoruz. Atıklarımızı kontrol altına alarak daha yaşanabilir bir Türkiye yolunda ilerlemek adına Sıfır Atık projesini başlattık. Projede 18 aylık geçen sürede toplam 200 ton değerlendirebilir atığı ekonomiye kazandırdık. Projenin ülke çapına yayılmasıyla 2023'e kadar geri kazanım oranımız en az yüzde 35'e çıkacak, 2030'a kadar yüzde 60'lara gelmesini hedefliyoruz. Sıfır Atık projesi sadece çevre boyutunda bir proje değil, ekonomik tarafı da oldukça önemli. Sıfır Atık projesinin ülkemizde tam uygulanmasıyla 20 milyar lira ekonomik kazanç hedefliyoruz. Ayrıca toplanan atıkların işlenmesi, geri kazanılması sonucu sanayimizde hizmet alanlarına gerçekleştirilecek yatırımlarla 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanmasını ön görüyoruz. Çevre söz konusu olduğunda hep birlikte daha ciddi adımlar atmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çakır projeye ile ilgili sunum gerçekleştirdi.