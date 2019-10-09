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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Sivas Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ali Uğurtan Demirtaş, Murat Erölmez


Sakaryaspor: Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz (Furkan Parsak dk. 88 ?), Yaser Hacımustafaoğlu, Bekir İrtegün, Fatih Aydın (Furkan Özcan dk. 37), Ali Fırat Okur (Orkun Dervişler dk. 80 ?), Hacı Ömer Doğru, Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan


Sivas Belediyespor: H. Mert Akyüz, Selim Özdemir (Sefa Yıldırım dk. 43), Eray Ataklı (Onur Usluca dk. 61), Gencay Erten, Burak Asan, Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Osman Bayrak (Erdem Günel dk. 69), Şevki Çınar, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak


Gol: Yaser Hacı Mustafaoğlu (dk. 17) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Osman Bayrak, Fatih Çolak, Eray Ataklı, Ömer Ermeç (Sivas Belediye), Furkan Özcan, Oğuz Çalışkan (Sakaryaspor)

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