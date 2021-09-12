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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Sarıyer: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 2. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Efe Tanrıverdi, Mustafa Tosun, Salih Burak Demirel, Mustafa İlker Coşkun


Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes (Oğuz Kocabal dk. 66), Serkan Odabaşoğlu, Savaş Yılmaz (Ö. Can Sokullu dk. 84), Ömer Bozan (İrfan Akgün dk. 66), Onur Ramazan Toprak, Ozan Sol (Umut Sönmez dk. 87 ?), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt, Mustafa Tahir Babaoğlu (Mustafa Özgün dk. 66)


Sarıyer: Mehmet Doğan, Hüseyin Altuğ Taş, Koray Kılınç, Mehmet Bektaş (Mertcan Açıkgöz dk. 71), Berat Satılmış (Furkan Sağman dk. 61), Orhan Aktaş (Bahri Can Avcı dk. 80), Nuri Terliksiz (Burak Albayrak dk. 46), Talha Yazgan, Berkan Mahmut Keskin (İbrahim Halil Öner dk. 80), Bertul Kocabaş, Taha Yalçıner


Goller: Ozan Sol (dk. 3), Çağlayan Menderes (dk. 6) (Sakaryaspor)


Sarı kart: Ozan Sol (Sakaryaspor)

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