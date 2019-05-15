İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uluslararası Öğrenciler Geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) eğitim gören uluslararası öğrenciler, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitim gören uluslararası öğrenciler, iftar yemeğinde bir araya geldi.


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde, Türkçe hazırlık eğitimi gören uluslararası öğrenciler katıldı. SAÜ Personel yemekhanesinde düzenlenen yemeğin ev sahipliğini TÖMER Müdürü Doç. Dr. Alparslan Okur yaptı. Yemeğe, öğrencilerin yanı sıra Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak, TÖMER akademisyenleri ve personeli katıldı.


Sakarya Üniversitesi TÖMER bünyesinde Türkçe öğretimi alan 70 farklı ülkeden öğrenciler, Türk-İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan iftar yemeğinde bir araya gelerek Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.