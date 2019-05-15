Uluslararası Öğrenciler Geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitim gören uluslararası öğrenciler, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde, Türkçe hazırlık eğitimi gören uluslararası öğrenciler katıldı. SAÜ Personel yemekhanesinde düzenlenen yemeğin ev sahipliğini TÖMER Müdürü Doç. Dr. Alparslan Okur yaptı. Yemeğe, öğrencilerin yanı sıra Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak, TÖMER akademisyenleri ve personeli katıldı.

Sakarya Üniversitesi TÖMER bünyesinde Türkçe öğretimi alan 70 farklı ülkeden öğrenciler, Türk-İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan iftar yemeğinde bir araya gelerek Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte yaşadı.