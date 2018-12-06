Sakarya'nın ilk, Türkiye'nin 25. Ulusal Yeterlilik Belgeli Uzman Koçu olan Korhan Özduru, Koçluk konusunda bilgiler verdi.

İş, aile ve sosyal yaşantımızda denge kurmak ve doyumlu bir hayat sürdürebilmek için çabaladığımızı aktaran Uzman Koç Korhan Özduru, "Günden güne yoğunlaşan yaşamımız içerisinde ilerleyişimizin kontrolünü ele alıp, iş, aile ve sosyal yaşantımızda denge kurmak ve doyumlu bir hayat sürmek için çabalıyoruz. Doğal olarak pek çok hedefimiz var.Çoğu zaman bunları gerçekleştirmek için imkanlarımıza, fırsatlarımıza, güçlü veya zayıf noktalarımıza göre harekete geçmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Kendisi için Koçluğun en güzel tarifini kahinlik, anaçlık veya hakemlik yapmadan kişiye doğru soru sorma sanatı olduğunu söyleyen Özduru, "Bu süreçte Uzman Koç'luk; davranış bilimleri, analiz becerisi, koçluk yöntem, beceri ve etik kuralları eşliğinde, kişi veya kuruluşlara ezberlenmiş hazır çözümler sunmaksızın potansiyel ve imkanlarını fark ettirebilmektir. Ayrıca benim için Koçluğun en güzel tarifi 'kahinlik, anaçlık veya hakemlik yapmadan kişiye doğru soru sorma' sanatıdır. Zaten kişi ve kuruluşlar üzerinde ki olumlu etkisi ve bu etkinin sürdürülebilirliği de bu özelliğinden kaynaklanır. Koçluk, psikologluk, terapistlik veya Koç'un müşterisine akıl vermesi demek değildir. Ayrıca sonuna koçluk kelimesi eklenerek yapılan yönlendirici, eğitici hele ki mistik bazı çalışmalar koçluk tanımında yer almaz" diye konuştu.

Bir çok meslekte olabildiği gibi Koçluk'ta da usulsüz veya etik dışı uygulamalar olabildiğini açıklayan Korhan Özduru, "Ancak pek çok meslekte olabildiği gibi Koçluk'ta da usulsüz veya etik dışı uygulamalar olabiliyor. Hatta bazı presantable kişiler, ben kendi hayatıma iyi geldiysem herkese iyi gelirim gibi düşüncelerle kendini yaşamın koçu ilan edebiliyor. Bu gibi durumlar çözüm arayışı içinde olan kişi ve kuruluşlara türlü zararlar verebiliyor. Bu durumların önüne geçmek için Koçluğun resmi gazete ve MYK tarafından uzmanlaşılan bir meslek olarak tanınması, gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin eğitim ve ulusal yeterlilik sınavları denetlenmesi ile Koçluk'un belirli bir standartta yapılması sağlanıyor. Bu amaç için MYK denetlemeleri yanı sıra Uzman Koçlar Derneği'de faaliyetleri ile Uzman Koçluk'un mesleki standartlarını korumaya gayret ediyor. Bu çalışmalarda aslında Koçluk hizmeti alacak kişi veya kuruluşları korunması amaçlanıyor" şeklinde konuştu.