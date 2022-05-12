1. Anatomi Materyalleri Sergisi: Farklı maddeler anatomik materyallere dönüştü

Anatomi Materyalleri Sergisi, SHMYO Konferans Salonu fuaye alanında açıldı.

Sağlık Hizmetleri MYO Konferans Salonu fuaye alanında düzenlenen ve büyük ilgi gören serginin açılışına; Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu, Anatomi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aymen Ahmed Warille Logo, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Önemli katkılar sağlayacak

Serginin açılış konuşmasını yapan OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Gürsel AK Güven, “Açtığımız sergi; Türkiye'de ilk kez anatomi dersinin yolculuğunu boyutlandırarak görselleştiren ve öğrencilerimizin içlerinde var olan başarma gücünü keşfettiren bir özelliğe sahip. Anatomik yapıların sanat ile birleştirilerek öğrencilerin anatomi dersini anlamalarına ve derse ilgilerinin artmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Geri dönüşüm materyallerinden yapıldı

OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan ise “Bu aslında bir sergi değil, evren ve kâinatta yaratılmış en mükemmel sanatsal varlık olan insanın, her bir organının öğrencilerimiz tarafından farklı duygularla, farklı estetikle, farklı bakış açısı ile bir şekle ve şemaile dönüşerek vücut bulmasıdır. Yine bu çalışmalarda kullanılan sentetik malzemelerin yanı sıra, geri dönüşüm materyallerinin, sanatçı olmayan ellerde anatomik yapılara dönüşerek eğitim-öğretim hayatı için nasıl değer kazandığını ve birçok farklı alanda da ilham kaynağı olabileceğini görüyoruz” diye konuştu.