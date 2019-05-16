19 Mayıs'ın 100. yılına özel kampanya

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılını ziyaretçilerini mutlu edecek kampanya ile kutluyor.

Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs'ın yıldönümünde Pizza'daki mağazalardan 555 TL alışveriş yapan ilk 1919 ziyaretçiye içinde 55 TL yüklü Param Classic Kart hediye edilecek.

Katılımcılar, aynı gün içerisinde alışverişlerini gösteren fiş ya da faturalarını kampanya noktasına getirip Piazza Club başvuru formunu doldurduktan sonra Param Classic Kart hediyelerini anında alabilecekler. Ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club kart sahibi olan ya da katılım formunu daha önce doldurmuş olan ziyaretçiler, tekrar başvuruda bulunmalarına gerek kalmadan kampanyaya katılabilecekler.

Katılımcıların aynı gün içerisinde sadece bir kez faydalanabilecekleri kampanya, ilk 1919 kişiden sonra sona erecek.