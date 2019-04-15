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23 Nisan kabul töreni yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı kabul töreni düzenlendi.


Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında, Samsun'a 40 ülkeden 800'e yakın yabancı öğrenci geldi. Etkinlikler kapsamında bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde öğrencileri kabul töreni düzenlendi. Önce Samsun Valisi Osman Kaymak, yabancı öğrencileri tek tek kabul ederek; öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de öğrencilere hediye vererek fotoğraf çektirdi.


Kabul töreninde renkli görüntüler oluştu. Ukrayna'dan gelen öğrenciler Vali Kaymak'a geleneksel şapkalarını hediye etti.

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