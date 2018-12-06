4 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken yangın çıkardı

Samsun'un Bafra ilçesinde çakmakla oynayan 4 yaşında ki çocuk evde yangın çıkardı.

Olay, Fatih Mahallesi Alaçam Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 3 katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat Turhan'a ait evde 4 yaşındaki küçük çocuk yatak odasında çakmakla oynarken yatağın tutuşması üzere evde yangın çıktı. Yatak odasından çıkan dumanları gören baba Cevat Turhan küçük çocuğu dumandan etkilenmemesi için komşusuna bırakarak 110 ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Evin yatak odasında maddi hasar meydana geldi.