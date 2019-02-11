‘Aşkın Fotoğrafını Çek' fotoğraf yarışması için belirlenen süre sınırlandırmasını kaldırdıklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “An itibariyle yarışmaya başlıyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü akşamına kadar Atakum sahilinde çekilecek, Samsunspor temalı fotoğraflarla herkes yarışmaya katılabilir” dedi.

Samsunspor taraftarları ve fotoğraf sanatçıları arasında büyük heyecan uyandıran Aşkın Fotoğrafını Çek yarışması için süre sınırlandırmasının kaldırıldığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yarışmanın başladığını belirterek, “Bugün itibariyle, 14 Şubat Sevgililer Günü akşamına kadar çekilecek fotoğraflarla yarışmaya katılmak mümkün. Süre sınırlamasının kaldırılması yönünde gelen yoğun taleplere duyarsız kalamazdık” şeklinde konuştu.

Süre sınırlaması kalktı

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı öncülüğünde başlatılan ‘Aşkın Fotoğrafını Çek' fotoğraf yarışması, Samsunsporlu taraftarlar arasında büyük heyecan uyandırdı. Gösterilen yoğun ilgi karşısında memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Taşçı, süre sınırlandırmasını kaldırdıklarını açıklayarak, “Özellikle gençlerden yoğun ilgi gören yarışmamızda, fotoğrafların 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çekilmiş olma şartı vardı. Katılımın fazla olması ve gençlerimizin talebi üzerine süre sınırlandırmasını kaldırıyoruz. An itibariyle başlattığımız Aşkın Fotoğrafını Çek yarışmasına bugünden itibaren, 14 Şubat Sevgililer Günü saat 19.00'a kadar çekilen Samsunspor ve Atakum sahili ana temalı fotoğraflarla katılım mümkün. Çekilen fotoğrafların www.askinfotografinicek” dedi.

Birinciye 10 bin TL ödül

Bu Aşkın Kahramanı Sensin, İlk Doğuşta Aşk ve Samsunspor Çalıştayı gibi önemi projelere imza attıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Samsunspor merkezli projeler hayata geçirdik. İçerisinde Samsunspor aşkının ön plana çıktığı ve Samsunsporluluk ruhunun daha da güçlenmesini hedefleyerek gerçekleştirdiğimiz bu projelerimize ek olarak, bu yıl da bir fotoğraf yarışmasına imza atmak istedik. Aşkın Fotoğrafını Çek yarışması bu anlamda başarılı bir çalışma olacak. Birinciye 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL ve üçüncüye 2 bin 500 TL ödül verilecek olan yarışma, hemşerilerimiz tarafından heyecanla karşılandı. Herkesi bu yarışmaya davet ediyoruz” diye konuştu.