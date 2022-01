Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler OMÜ'de

Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) konuğu oldu.

ERASMUS+ Projesi kapsamında Danimarka Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Yabancı Dil Öğretiminde Farklı Arayışlar- Teknoloji ve Oyun Destekli Dil Öğretimi” (Different Quests in Foreign Language Teaching- Technology and Game-based Language Teaching) adlı etkinlikte, Samsun Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ile Danimarka, Polonya, Portekiz, Litvanya, İtalya ve Türkiye'den katılan öğretmen ve öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim Bölümü akademisyenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Eğitim Fakültesi B Blok Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe; Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rıfat Günday, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nalan Kızıltan, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Aytekin ve Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hanife Nalan Genç de katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nalan Kızıltan, Samsun'un Türkiye ve dünya tarihindeki önemine dikkat çekerek uluslararasılaşmanın gerekliliğini vurguladı. Ardından Arş. Gör. Rabia İrem Durmuş'un sunuşuyla, ‘Kültür ve Dil' seçmeli dersini alan öğrencilerin bağlama eşliğinde türkü yorumu ile yerel kıyafetiyle yöresini tanıtan öğrencinin sunumu, uluslararası konukların ilgisini çekti.

Etkinlik; Prof. Dr. Nalan Kızıltan, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Yaman, Dr. Öğr. Üyesi Deren Başak Akman Yeşilel, yüksek lisans öğrencileri Fatmanur Kaya, Beyza Nur Kavlak ve Safiye Nur Kahya'nın yabancı dil öğretiminde yenilikler ve oyun destekli yabacı dil öğretimi konulu sunumlarıyla devam etti.

Etkinlik sonunda ERASMUS+ Programı kapsamında katılım sağlayan misafirler, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Yaman'ı ziyaret ederek Erasmus ofisinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Avrupa'dan gelen konuklara OMÜ'yü tanıtan armağanlar takdim edildi.