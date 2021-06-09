Bafra Akademi Hazırlık Kursu'nun POMEM başarısı

Akademi hazırlık kurslarında hazırlanarak POMEM sınavında başarılı olan 138 kursiyer mülakatlar öncesi düzenlenen kahvaltı programında Belediye Başkanı Hamit Kılıç'la bir araya geldiler. Kahvaltı programında AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz de hazır bulundu. Hayatlarında önemli bir adım olarak nitelendirilen sınavlara hazırlanmada Bafra Belediyesi'nce düzenlenen kursların katkısının büyük olduğunu belirten kursiyerler, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Söz alan kursiyerler, “Pandemi kısıtlamaları nedeniyle bizler için hayati önem taşıyan ve geleceğimize yön verecek olan sınavlara hazırlanmakta sorun yaşadığımız süreçte, belediyemiz böylesi bir hizmeti bizlere sundu. Salgına karşı her türlü önlemin alındığı, uzman eğitmenler tarafından söz konusu sınava tam anlamıyla hazırlanma fırsatı bulduk. Başkanımız her fırsatta bizleri ziyaret ederek moral ve motivasyonumuzun üst düzeyde olmasını sağladı. Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavlarında elde ettiğimiz başarıda Bafra Belediyesi'nin katkısı çok büyük. Belediye Başkanımız Hamit Kılıç ve emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz” dediler.

“Şehrimizin gençleri bizim için çok değerli. Başarılarında bir nebze de olsa payımızın olması bizlere gurur veriyor” diyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise şöyle konuştu: “Gençlerimizin hayatlarına dair attıkları adımlarda destekleyici unsur olmak bizlerin görevi. Spor müdürlüğümüz koordinasyonunda organize ettiğimiz ve 2021 yılı ocak ayında başlayan kursumuz haftada yaklaşık olarak 12 farklı grup ile devam etti. Bu süre boyunca çalışmalara katılanlardan düzenli olarak PCR testi yapılarak, gerekli hijyen sağlanarak antrenörlerimizin gözetimi altında antrenmanlar devam etti. Tüm katılımcıların geldikleri ilk günden sınav gününe kadar olarak gelişimleri günlük olarak kaydedildi. Erkek adaylar mayıs aynın sonunda sınava girmeye başladılar. Toplam 96 erkek aday sınava girdi ve bunların 84'ü sınavda başarılı oldular. Erkeklerde başarı oranımız yüzde 87 olarak gerçekleşti. Başlangıçta kursumuza 56 saniye ile başlayan adayın 44 saniye ile sınavı geçtiğini antrenörlerimizin tuttuğu kayıtlardan görüyoruz. Kadın adaylarda ise toplam 50 kişi sınava girdi ve 42 aday sınavı başarılı şekilde bitirdiler. Kadınlarda başarı oranımız ise yüzde 84 olduğunu gördük. Bu sürede kursa 60 sn. ile başlayıp baraj derecesi 50'nin altına inen çok sayıda adayımızın olduğunu gördük. Gençlerimizin bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diliyorum. Bafra Belediyesi olarak POMEM sınavında elde edilen başarıyı Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Jandarma Astsubay Sınavlarında da elde edebilmek için aynı samimi gayret içindeyiz. Yine bu sınavlara hazırlanan için kayıtlarımız devam ediyor.”