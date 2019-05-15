Bafra'da “Hayatı Paylaşmak İçin Aramızda Engel Yok” yürüyüşü

Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel eğitim uygulama okulları tarafından “Hayatı Paylaşmak İçin Aramızda Engel Yok” farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen “Hayatı Paylaşmak İçin Aramızda Engel Yok" yürüyüşü için Gençlik Caddesi Askerlik Şubesi önünde toplanan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ellerinde taşıdıkları, "Eğitimde feda edilecek fert yoktur", "Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla", "Engellilere saygı onlara yaşam hakkı verir", "Sevgi bütün engelleri aşar, Kaldırımları engel olmaktan çıkar bize yeter" dövizleri ile yürüyüşe başladılar. Güven Sokak ve Atatürk Bulvarı'ndan devam eden yürüyüş Yeni Kant Meydanı'nda son buldu.

Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Bafra'da 5 tane devlet kurumunda 300 tane özel eğitim öğrencimiz eğitim alıyorlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 5 tane özel eğitim okulumuzla özel eğitim öğrencilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu okulları ziyaret ettiğimizde gördüğümüz yöneticilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız ve diğer görevliler arkadaşlarımızın bir anne babada olması gereken şefkati bu öğrencilerimize gösterdiklerini görüyoruz. Bu bakımda da biz mutluyuz. Her insanın her zaman bir engelli adayı olduğunu unutmuyoruz. Bunu da hiç bir sağlıklı vatandaşın unutmaması gerekir" dedi.

Katipoğlu'nun konuşmasının ardından çekilen toplu fotoğrafla etkinlik sona erdi. Yürüyüşe Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi ve Görme Engelliler Derneği üyeleri de katılarak destek verdi.