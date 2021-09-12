Başkan Demir: “Hakkaniyetle yatırımlara devam”

Kavak'ta yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye'de ilk defa kırsal mahallelerde yatay kalkınmayı hedefleyip ve bütün alanın altyapısını bitiren il olacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Allah rızası için samimiyet ve hakkaniyetle yatırımlarımıza, projelerimize gece gündüz ayrımı yapmadan devam ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu mesaisini dolu dolu geçiriyor. Yapılan yatırımları yerinde inceleyerek bilgiler alan Başkan Demir, vatandaşlarla da sık sık bir araya gelerek dertlerini dinliyor, onlarla sohbet ediyor. Seçim döneminde Samsun'un tüm mahallelerini gezeceğini ve herkesle kucaklaşacağının sözünü verdiğini hatırlatan Demir, Kavak ilçesi Toptepe-Kapuhayat Mahalleri grup yolunda tamamlanan çalışmaları inceledi. Başkan Demir, “946 mahallemiz var. Seçim kampanyasında dedik ki, bunların tamamının altyapısını, yolunu bitireceğiz. Bir de içme suyu var. Su olmayınca hiçbir şey yapamıyorsunuz. Su probleminin de tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Hepsinin projeleri hazır. Allah'ın izniyle bu işi de halledeceğiz. Türkiye'de ilk defa kırsal mahallelerde yatay kalkınmayı hedefleyip ve bütün alanın altyapısını bitiren il olacağız. Bugünden yarına hizmet edecek şekilde ilerliyoruz” diyen Başkan Demir, “Her mahallenin yolunu bitirdiğimizde de bizzat kendim gidip bakıyorum. Seçimde bir söz daha vermiştim. ‘Her mahalleyi ziyaret edeceğim' diye. Bunu da gerçekleştirmiş oluyorum. Şu anda 400 mahalleyi geçtik. Cumartesi-Pazar sürekli sahadayız. En verimli mesailerimiz hafta sonları. İl ve İlçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, büyükşehir meclis üyelerimiz hep sahadayız. İlgili arkadaşlar da bize nezaret ediyorlar. O yaptığımız gördüğümüz yolları birlikte değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kavak'ın 20 yılda çok değiştiğini dile getiren Başkan Demir, “Samimiyet ve hakkaniyetle yatırımlarımıza, projelerimize gece-gündüz ayrımı yapmadan devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Allah rızası için bu işi yapıyoruz. Yaradanın rızası dışında bir hedefle, bir niyetle hiçbir zaman bulunmadık. Cumhurbaşkanımıza ve bu davaya sahip çıkın. Ben 20 senedir aynen böyle çalışıyorum. 3 Kasım seçimlerinde Kavak'ı en iyi bilenlerden birisi benim. O meydanda konuşma yaparken Kavak'ın hangi ruh halinde olduğunu, ne durumda olduğunu en iyi bilenlerdenim. Şimdi bakın Kavak'a. Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri” diye konuştu.