Başkan Özdemir'den işçilere sürpriz 1 Mayıs kutlaması

İlk olarak Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek burada temizlik çalışanlarını ile bir araya gelen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli temizlik işçilerin bayramını kutlayarak hediyelerini verdi.

Sürprizin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, “Özellikle pandemi ile birlikte bir yıldır yoğun olarak çalışmaktasınız. Sizlerin çalışmak zorunda kaldığınız bir ortamda bayramınızı kutluyoruz. İnşallah bunun telafisini önümüzdeki dönemlerde yapacağız. Sizler belediyelerin halk ile ilk temas noktasısınız. Bu yüzden sizlerin hizmetleri bizlerin aynası konumunda. Yapmış olduğunuz hizmetlerden ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Bugün ülkemizdeki salgının önüne geçilmesi için yapılan çalışmaların sizlerin omuzlarında büyük yükler var. Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Havza Belediyesi olarak da gerek toplu iş sözleşmesinde gerek ise diğer konularda her zaman işçimizin yanında durduk ve bundan sonrada işçi kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece gündüz çalışan tüm işçi, memur kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Özdemir işçilere hediyelerini verdi. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt, işçiler adına Özdemir'e ziyaretlerinden ve hediyelerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Özdemir doğal gaz çalışmalarını inceledi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 2021 doğal gaz altyapı çalışma programı kapsamında dağıtım firması tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Özdemir, doğal gaz dağıtım firması tarafından sondaj ve Yeni Mescit Mahallesi'nde başlatılan doğal gaz hattı çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

İnceleme sonrasında açıklamada bulunan Özdemir, şunları söyledi:

"Çalışma planlarımızda halkımızın taleplerini ön planda tutmaktayız. İnşallah yıl sonunda kadar doğal gaz alamayan bölgelerimizde doğal gaza kavuşacak. İlçemizde yeni oluşan yerleşim bölgelerine de bu hizmeti götürmenin gayreti içerisindeyiz. Yine Havza Belediyesi ekiplerince çalışmalardan dolayı zarar gören yolların bakım ve onarımları ivedi bir şekilde yapılacak."