Başkan Sandıkçı sözünü tuttu

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'yı ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun'un dinamikleriyle omuz omuza vererek şehri daha ileriye taşıyacaklarını söyledi. Sandıkçı, kısa zamanda ekonomik anlamda önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, seçim öncesi söz verdikleri gibi personel maaşlarını zamanında ödediklerini de açıkladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Toplumun her kesiminden vatandaşın hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Başkan Sandıkçı, son olarak AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'yı ağırladı. Milletvekili Kırcalı ile sohbet eden Başkan Sandıkçı, göreve geleli kısa bir zaman olmasına rağmen, belediyenin özellikle mali tablosunun iyileştirilmesine yönelik olumlu çalışmalar yürüttüklerini belirterek, kısa zamanda personelin maaş problemini çözdüklerini kaydetti.

Personel maaşı ödendi

Personel maaşlarını ödediklerini ifade eden Sandıkçı, "Biz göreve geleli çok kısa bir süre oldu. Bu kısa sürede mali anlamda önemli çalışmalar yaptık. Disiplinli çalışmamızı sürdürerek inşallah belediyemizi daha iyi bir ekonomik istikrara kavuşturacağız. Seçim öncesi 'reçetemiz hazır' demiştik ve personel maaşlarını ödeyeceğimiz sözünü vermiştik. Peygamber efendimizin 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz' sözüne uyarak ayın 15'inde yani zamanında maaşları yatırdık. İnşallah yine kısa zamanda personelimizin geçmişe dönük maaş alacaklarını da ödeyeceğiz" dedi.

Gönül belediyeciliği

Belediyeciliğin hizmet yeri olduğuna da işaret eden Sandıkçı, "Bu şehir bizim evimiz. Bu evimizi daha güzelleştirmek, daha ileriye taşımak için şehrin dinamikleri olarak hep birlikte omuz omuza, ortak akılla çalışacağız. Milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte koordinasyon içerisinde inşallah güzel işlere imza atacağız. Halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışıyla, Canik'te 'Gönül Belediyeciliği'nin en güzel örneğini uygulayacağız" diye konuştu.

Kırcalı, başarı diledi

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya hayırlı olsun temennisinde bulunurken, yeni görevinde başarı diledi. Milletvekili Kırcalı, Başkan Sandıkçı'nın Canik'te güzel işlere imza atacağına inandığını da söyledi.