Başkan Togar tebrikleri kabul etti

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlığı görevine tekrar seçilmesi sebebiyle gerçekleşen ziyaretlerde tebrikleri kabul ediyor. Tebrik ziyaretlerine gelen misafirleriyle tek tek ilgilenen Togar, “Bugün olduğu gibi bugünden sonrada hep birlikte omuz omuza ilçemizi geleceğe taşımak için çalışacağız. Bu güçlü birliktelik ile ilçemizi her geçen gün daha da geliştirip, büyüterek dünyada tanınır bir kent yapacağız” dedi.

“İlçemizin değerine değer katıyoruz”

Amaçlarının ilçenin değerine değer katıp halkın yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu kaydeden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Öncelikle 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha bizlere güvenen, verdikleri destekle bu kutlu görevi bize emanet edip, yola devam etmemizi sağlayan halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yapılan seçim sonrasında tekrar sevdamız olan ilçemize hizmet etme imkanı bulduk. Bize güvenen bu kutlu görevi bizlere emanet eden halkımız hiçbir konuda endişe duymasın. Ben ve ekip arkadaşlarım, halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için yorulmadan dinlenmeden daha çok gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Daha çok proje daha çok hizmet

Yeni dönemde beş yıldakilerin beş katı hizmet yapma hedefi ortaya koyduklarını söyleyen Başkan Togar, “Yeni dönem için belirlediğimiz hedefleri tek tek gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Tekkeköy'ümüz için aşkla çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki milletimiz her hizmetin en iyisine en güzeline layıktır. Projelerimiz ve çalışmalarımızla her yaştan vatandaşımızı kucaklayan, dezavantajlı vatandaşlarımızın hayata daha umut ve güvenle bakmalarını sağlayacak hizmetlerimizi aralıksız devam ettireceğiz” diye konuştu.