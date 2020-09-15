İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Topaloğlu'ndan Suat Kılıç'a Osmanlı kılıcı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçede devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Topaloğlu, eski Bakan Suat Kılıç'a ilçeye kazandırdığı yatırımlarından dolayı teşekkür ederek, ziyaret anısına Osmanlı el yapımı kılıç hediye etti.


Ziyaretin ardından 7. olağan kongre sonrası yeniden ilçe başkanı seçilen Fatih Seven'i ziyaret eden Suat Kılıç ve Osman Topaloğlu, ardından ilçede yeni göreve başlayan Kaymakam İbrahim Civelek'i ziyaret ederek, başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.