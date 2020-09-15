Başkan Topaloğlu'ndan Suat Kılıç'a Osmanlı kılıcı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçede devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Topaloğlu, eski Bakan Suat Kılıç'a ilçeye kazandırdığı yatırımlarından dolayı teşekkür ederek, ziyaret anısına Osmanlı el yapımı kılıç hediye etti.

Ziyaretin ardından 7. olağan kongre sonrası yeniden ilçe başkanı seçilen Fatih Seven'i ziyaret eden Suat Kılıç ve Osman Topaloğlu, ardından ilçede yeni göreve başlayan Kaymakam İbrahim Civelek'i ziyaret ederek, başarılar diledi.