“Birlikte Çok Şey Yapabiliriz” adlı proje tanıtıldı

Soğukçam Ortaokulu salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında Erasmus + alanında 3, TÜBİTAK alanında 3 ve Maarif Hareketi kapsamında 7 proje ile başarılı bir döneme imza attıklarını söyleyen okul müdürü Mücahittin Şen, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve fiziki anlamda da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Kodlama ve Robotik Sınıfı oluşturarak bu alanda ilçe genelinde bir ilki başarmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade eden okul Müdürü Mücahittin Şen, İlçe Kaymakamı Fikret Zaman'a Soğukçam İlk-Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerin birlikte yazdığı “Bizim Hikayemiz” adlı kitabı hediye etti.

Proje sorumlusu Fatih Bilgin, tamamen yazımını kendilerinin yaptığı “We can do somuch” (Birlikte Çok Şey Yapabiliriz) adlı projenin Türkiye, Polonya, Litvanya, Yunanistan ve Belçika'dan ortak okulların bulunduğu bir çalışma olduğunu söyledi. Projenin genel amacının Anne ve babaların çocuklarıyla daha verimli zaman geçirmelerini sağlayacak geri dönüşüm aktiviteleri yaptırarak onları teknolojinin esiri olmaktan kurtarmak ve aile içi iletişimi en üst düzeye çıkarmak olduğunu, 14 Ocak'ta Yunanistan'ın Selanik şehrine giderek projenin ilk toplantısını gerçekleştireceklerini ve yapılacak hareketliliklere toplam 20 öğrenci ile 12 öğretmenin katılacağını ifade etti.

Tanıtım programına Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Jandarma komutanı Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Orman İşletme Şefi Eyüp Can Çarkacı, Milli Eğitim Şube Müdürleri Fatih Mehmet Öztürkçe ve Ömer Şener, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.