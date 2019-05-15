Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 28 madde karara bağlandı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kendi ilçeleriyle alakalı birer maddeye itiraz eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin itiraz ettiği toplam 2 madde oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Toplantısının son oturumu bugün Belediye Meclis Salonu'nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Mecliste ilgili komisyonlardan havale edilen maddeler görüşüldü.

Başkan Demirtaş, plan değişikliği için yerel mahkeme sonucunun beklenmesini istedi

İlkadım'da ticaret ve katlı otopark alanının yeniden düzenlenmesi maddesine itiraz eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Söz konusu yerde aşağıdaki yollar dar geliyor. Bizim bölgeye geçildiğinde yol bir anda genişliyor. Hiçbir anlamı olmayan bir genişleme var. Bizim oradaki arsamız 2 bin 400 m2'ydi. Bin 800 m2'ye biz düşürmüştük. Şu anda da bin 600 metreye düşüyor. Niye böyle bir çekme yapılıyor? Bunu anlamış değilim. Bir de Danıştay'dan gelen kararın mahalli mahkemeye gönderilmesi ve mahalli mahkemenin vereceği karara göre kesin kararın verilmesi hükme bağlanmışken, bu karar verilmeden mecliste karar almamızı anlamıyorum. Bu 2 hususun dikkate alınarak, maddenin eski halinde kalmasını istiyoruz. Danıştay kararında da acil uygulamamız gereken bir durum yok” dedi.

"Uzlaşı olursa iyi olur"

Konu üzerine konuşan Başkan Mustafa Demir, “Bu maddeyi belediye meclisinde bir karar altına almak zorundayız. Ama grupların da bu maddeye gerekli sürede itiraz etmesini de istiyorum. İtiraz süreci içerisinde mecliste yerel mahkemenin kararını bekleme sürecine kadar burada bir uzlaşı olursa iyi olur. Bunun gündeme gelmesinin yararı da var. Özellikle imar kararları ve bu konular, şehirlerde kent dokularında sürüncemelerde kalarak geçmişte sıkıntılar oluşturmuştur. Gündemimize birçok konu olan şeylerin daha önce bir şekilde müracaat edilmiş, vatandaşın takibinde olmayan konuları bile çabucak gündeme aldık ki insan hayatı çok önemli. Şehirlerin hayatları da çok önemli. Biz Demirtaş'ın ifadesinin de karşılık bulması için bu maddenin kabulü noktasında bir irade olursa, itiraz sürecini diğer yerel mahkemenin verecek olduğu kararını bekleyene kadar süreci ondan sonra meclisimizin gündemine verilen karar neticesi doğrultusunda bir karara varırız diye düşünüyorum” diye konuştu.

Madde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Deveci'den yeşil alan tepkisi

Atakum'da yeşil alanın kendilerinin haberi olmadan belediye hizmet alanına çevrilmesine itiraz eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, “İlçemize ait yeşil alanın daha uzak bir yere taşınarak, Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı olarak planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir yetkisi var ama Atakum özellikle yeni bir kent olmasına karşın, bu yeşil alanın taşındığı ve hizmet alanı olarak planlandığı yerde ve bölgede yeşil alan darlığı var. Atakum'un Cağaloğlu Bulvarı'nın altında yeşil alan, çocuk parkı, otopark ve oyun alanı yok. Yani bu alanı taşıyıp, yukarıda orman alanlarıyla filan daha ileriki yıllarda yeşil alanı zenginleştirebileceğimiz bir alana taşınarak belediye hizmet alanına dönüştürülmesi ilkesel olarak doğru değil. Ayrıca bu durum bizim burada gösterdiğimiz ilçe belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi arasında gösterdiğimiz hassasiyeti de zedeleyecek niteliktedir. Bunun planlanırken, görüşülüp, konuşulması gerekirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Atakum sınırları içerisinde bir hizmet alanı ihtiyacı varsa planlamaya bile gerek duyulmaksızın, tahsis ederdik. Hem de süresiz tahsis ederdik. Bu alışkanlık olmamalı. Bence meclis olarak bu kararı geri çevirmeliyiz” şeklinde konuştu.

"İstişare edilmeli"

Konuların gündeme alınmadan önce istişare edilmesinde yarar olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Demir de şunları söyledi:

“Gündeme gelen tüm bu maddeler, aslında daha önceden geçmiş süreci olan konular olduğu için yeni bir meclis olduğumuz için gündemde konuşulabilecekleri gündeme almış olduk. Burada sıfırdan yeni bir plan çalışması teklifi yok. Fikrinizde de haklısınız. Bu gündemleri oluştururken, meclis gündemine almadan önce bu gibi konuları ilçedeki arkadaşlarla teknik düzeyde istişarenin yapılmasında çok büyük yarar olduğu anlaşılıyor. Bunun bu şekilde kabulünü gündemimize almıştık. O yüzden oylamaya sunuyoruz.”

Söz konusu madde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Mecliste toplam 28 madde oy çokluğu ve oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayındaki ilk oturumu 17 Haziran'da yapılacak.