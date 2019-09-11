Çarşamba Belediyesinden 3 bin kişiye aşure ikramı

Muharrem ayı dolayısıyla Çarşamba Belediyesi tarafından Tarihi Çarşamba Köprüsü'nde aşure dağıtıldı. Etkinliğe Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da katılarak vatandaşlara aşure ikram etti.

Tarihi Çarşamba Köprüsü'nde kurulan stantlarda yaklaşık 3 bin kişiye aşure dağıtımı yapılırken, etkinliğe katılan Belediye Başkanı Halit Doğan da aşure ikramında bulunduğu vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti.

Başkan Halit Doğan, “Muharrem ayına mahsus geleneklerden biri olan aşure dağıtımını Çarşamba Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazi anlamı toplumumuz için önem taşımaktadır. Barışın ve kardeşliğin sağlam temellere oturması dileği ile, tüm İslam aleminin Muharrem ayı mübarek olsun” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure ikramına, Başkan Doğan'ın yanı sıra Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ve MHP İlçe Başkanı Kemal Düzgün katıldı.