Çarşambalılar Saliha Erdim ile buluşacak

Program, 17 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen program ile “Ailemiz, korumamız gereken kalemizdir” konferansıyla Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, sevenleriyle bir araya gelecek. Katılımın ücretsiz olduğu program, 17 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde yapılacak.

“Aileler toplumun temel değeridir”

Çarşamba'da bu tarz programların artarak devam edeceğini ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Biz Çarşamba Belediyesi olarak hemşehrilerimizin hem kendilerini geliştirip yeni kazanımlar elde edebilmesi hem de güzel bir programla keyifli vakit geçirebilmeleri için ilçemizde kültür, sanat ve spor faaliyetlerine ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim Hanımefendi'yi “Ailemiz, korumamız gereken kalemizdir” konulu konferansıyla ilçemizde ağırlıyoruz. 17 Mayıs Salı günü gerçekleşecek programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Aile toplumumuzun en temel değeri, yapı taşı. İnsan iyi gününde de kötü gününde de ailesini, sevdiklerini yanında görmek ister. Konferansımızın başlığının da çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi aile, korumamız gereken kalemizdir. Bu kaleyi korumak, manevi değerlerimizle örmek de bizim en önemli sorumluluğumuz” dedi.