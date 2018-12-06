Çilek üreticisi 4 bin lira harcadı, 20 bin lira kazandı

Samsun 19 Mayıs Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde çilek yetiştiriciliğinin geliştirilmesi konulu toplantı yapıldı. 2017 yılında 19 Mayıs'ta başlayan Çilek Yetiştiriciliği Projesi 2 yıldır desteklerle devam ediyor. İki yıl içerisinde projeye dahil edilen 30 çiftçi tarafından üretilen "Engiz çileği" manavlarda, marketlerde, pazarlarda satılarak üreticisine maddi kazanç sağlıyor.

19 Mayıs Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Gül, “İlçemizde iki yıldır süren çilek projesi faaliyetleri ile 30 çiftçimizi projemize dahil ettik. Çiftçilerimiz çilek projelerinden çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Bizler de yaptığımız takiplerden çiftçilerimizin memnuniyetini görüyoruz” dedi.

Ziraat Mühendisi Halit Kıvanç Sekban, 2018 yılı içerisinde İlçe Müdürlüğüne çilek bahçesi kurmak için başvuran 28 çiftçiyi toplantıya davet ettiklerini söyledi. Sekban, “Bu yılki projemize ilçemizde ikamet eden ya da ilçemizde üretim yapmak isteyen girişimcilerimizi üreticilerimizi projemiz hakkında bilgi almaları için 19 Mayıs İlçe Müdürlüğümüzdeki proje ofisimize bekliyoruz. 1 dönüm alandan yaklaşık 20 bin lira gelir elde edilen üretim metodunda firigo fideler kullanmakta. Bir dekar alanda üretim yapmak isteyen çiftçilerin 4 bin fide dikerek, malç naylonu ve sulama sistemi ile birlikte yaklaşık 4 bin lira masraf ile bu işe başlayabilirler. Çilek bahçesi kurmak isteyen çiftçilerimizin İlçe Müdürlüğümüze gelerek proje teknik konularında yardım alabilirler. Bahçeler mayıs ayında kurulacak fakat fide temininin daha önceden aralık ayı sonuna kadar ön siparişi verileceğinden çiftçilerimizin bir an önce proje kararlarını verip müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Toplantıda yaşadıkları tecrübelerini dile getiren çiftçiler, “4 bin lira harcadık, 20 bin lira gelir elde ettik. Bir sefer masrafımız oldu. 2 yıl üst üste ürün alıyoruz” şeklinde konuştular.