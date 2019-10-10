Çocuklarda koyu renkli burun akıntısına dikkat

Erdal Irmak, yüksek ateş ile döküntülü ve koyu renkli burun akıntıları veya 1 saat içinde 5 kereden fazla öksürük bulgularından herhangi birini gösteren çocukların en kısa zamanda doktor tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların toplu yaşam alanlarında geçirdiği zamanlar da artıyor. Bu durum beraberinde özellikle çocukların alt ve üst solunum yolu başta olmak üzere çeşitli enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor. Okul döneminde çocuk sağlığıyla ilgili bilgiler veren Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Erdal Irmak, çocukların el, yüz ve burun temizliği konusunda velilere büyük görev düştüğünü söyledi. Dr. Irmak, ailelerin çocuklarına hapşırık ve öksürük gibi durumlarda ağızlarını dirseklerinin içiyle kapatmalarını öğretmelerinin önemine dikkat çekti.

“Tuvalet hijyenine hassasiyet gösterin”

Hijyen konusunda da uyarılarda bulunan Dr. Erdal Irmak, “Okullarda ve çevresinde sağlıklı gıdaya ulaşılması adına, velilerin el birliğiyle hareket etmesi gerekiyor. Ayrıca günümüzün çocukluk çağındaki en büyük sağlık sorunu olan okul tuvaletlerinin temizliği konusunda da okul aile birlikleri, okul müdürlükleri ve milli eğitim ilgili dairelerinin hassasiyet içinde olmaları sağlanmalıdır. Çocuklarımızı korumak için özellikle sağlam bir kahvaltı yapmalarını sağlayarak okula göndermeliyiz. Çocukların kahvaltı öğünlerinde yumurta, bal, peynir, kekikli-biberli zeytinyağı, veya zeytini mutlaka bulundurmalıyız. Okuldan geldikten sonra içine bal ve zencefil konmuş herhangi bir kış çayı içmeleri de çocuklar için faydalı olacaktır” dedi.

“Saatte 5'ten fazla öksürüyorsa doktora gösterin”

Yüksek ateş, döküntülü, koyu renkli burun akıntıları veya 1 saat içinde 5 kereden fazla öksürük bulgularından herhangi birini gösteren çocukların en kısa zamanda aile hekimi veya pediatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiği uyarısında bulunan Uzm. Dr. Erdal Irmak, şunları söyledi:

“Hasta çocuğun okula bu şartlarda devam ederek sınıf arkadaşlarının da sağlığını riske atması doğru olmayacaktır. Böyle durumlarda salgınların önlenmesi adına önce velinin kendisiyle iletişime geçilip çocuğun doktora gösterilmesi için okuldan alınmasının sağlanması, sonrasında ise diğer sınıftaki diğer çocukların velilerine de sınıfta böyle bir hastalık görülmesi nedeniyle dikkatli olunması çağrısında bulunulması olası bir durumda doktor bilgilendirmesi açısından çok önemlidir.”