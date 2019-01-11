Demir: “Samsun hizmetin, yatırımın en iyisine layık”

Seçim çalışmalarını Salıpazarı ilçesinde gerçekleştiren Mustafa Demir, düzenlenen sabah kahvaltısında projelerini anlattı. Kahvaltıya Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe belediyeleri ile koordineli çalışacaklarını vurgulayan Mustafa Demir, “Belediye başkanımız, muhtarlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte bütün köylerimizin ihtiyacını çıkartacağız. Hangi köyün, hangi mahallenin neye ihtiyacı olduğunu tek tek belirleyeceğiz. İhtiyaçları muhtarlarımız ile birlikte öncelik sırasına koyacağız. Kurduğumuz ekip bu öncelik sırasına göre işlerini yapacak. O mahalledeki iş bitmeden başka bir mahalleye gitmeyecek" şeklinde konuştu.

“Bürokrasiyi azaltacağız”

Köylerde ev yapmak isteyenler için ruhsat alımında kolaylıklar sağlayacaklarını belirten Demir, “Köy yerleşik alan tespitinden dolayı köylerde ev yapmakta problem yaşayan vatandaşlarımız olabilir. Ruhsat alımında ciddi kolaylıklar sağlayacağız. Yeter ki vatandaşımız projeli ruhsatlı ev yapsın” diye konuştu.

Salıpazarı'nda esnaf ziyareti yapan AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, esnaflarla tek tek sohbet etti.