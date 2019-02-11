Derneklerden Sarıcaoğlu'na destek

SADEF ve SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Fikret Kesici, “Kavak, Belediye Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu'nun getirdiği hizmetler ile mahalle olmaktan çıkıp gerçek bir ilçe oldu ” dedi.

SADEF ve SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Fikret Kesici Başkanlığında Kavak'a gelen İstanbul Kocaeli ve Gebze'de bulunan Kavak Dernek Başkanları, “Kavak ilçemizi beş yılda mahalle görünümünden çıkartarak modern bir kent kimliğine getiren Belediye Başkanımızın 31 Mart Yerel Seçimlerinde 2023 vizyonu hedeflerine ulaşması için yanında ve tam desteğiz” dediler.

SADEF ve SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Fikret Kesici, beraberinde Federasyona Bağlı İstanbul Esenyurt Kavaklılar Dernek Başkanı Recep Uz, Küçükçekmece Kavaklılar Dernek Başkanı Erdoğan Gürpınar, Başakşehir Samsun Kavaklılar Dernek Başkanı Murat Uzunoğlu, İstanbul Sefaköy Kavaklılar Dernek Başkan Yardımcısı Ümit Karagöz ve Gebze Büyükçukur Dernek Başkanı Recep Gürpınar ile Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Dernek Başkanları adına konuşan Fikret Kesici, “İstanbul'da Gebze'de ve Kocaeli'de bulunan Kavak Dernekleri ve Başkanları olarak Kavak'ın 91 Mahallesi adına başkanımıza tam destek sözümüzü vermeye geldik. Kendisinin sonuna kadar arkasındayız ve bu seçimlerde Kavak'ta sandıkta oy patlaması yapacağız. Çünkü o görevde olduğu süre içinde Kavak'ı bir mahalle görünümünden çıkartıp gerçek bir ilçe kimliğine kavuşturdu” diye konuştu.

Başkan İbrahim Sarıcaoğlu'nun beş yılda kazandırdığı yatırımları ile Kavak'ın adeta kabuk değiştirerek modern bir kent kimliğine kavuştuğunu söyleyen Kesici, “Başkanımızın beş yılda bizlerin hayal dahi edemeyeceği yatırımları ilçeye getirdi. Samsun'un 17 ilçesi arasında Kavak'ı neredeyse ilk sıraya çıkarttı. Çıraklık döneminde bize bu kadar hizmet kazandırdı. Bundan sonra ustalık dönemi başlıyor. Bizler inanıyoruz ki bu yeni döneminde çok daha fazla yatırımı güzel ilçemiz Kavak'a kazandıracaktır” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise, “Halkımız beş yıl önce bize kendilerine hizmet etmemiz için oy verdi. Biz de AK belediyecilik anlayışı ile ilçemizi buluşturarak beş yılda yatırıma boğduk. Yeni dönemimizde ilçemize çok daha güzel hizmet ve yatırımları getireceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kavak artık eski Kavak değil. Kavak artık kabuğunu kırmış ve bir dünya kenti olma yolunda ilerleyen bir kenttir” ifadelerini kullandı.