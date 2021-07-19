İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Samsun’da nasıl düştüğü henüz belli olmayan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'da nasıl düştüğü henüz belli olmayan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde düşerek yaralanan 80 yaşındaki Mehmet T. yakınları tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet T.'nin Samsun'daki hastaneye sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Ladik ilçesine gitti. Hava ambulansı yaşlı adamı alarak Samsun'a getirdi. Samsun'daki helikopter pistine inen ambulans helikopterden alınan hasta, kara ambulansına nakledilerek Gazi Devlet Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.