Düşerek yaralanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Samsun'da nasıl düştüğü henüz belli olmayan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinde düşerek yaralanan 80 yaşındaki Mehmet T. yakınları tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet T.'nin Samsun'daki hastaneye sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Ladik ilçesine gitti. Hava ambulansı yaşlı adamı alarak Samsun'a getirdi. Samsun'daki helikopter pistine inen ambulans helikopterden alınan hasta, kara ambulansına nakledilerek Gazi Devlet Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı.