Evinde uyuşturucu satarken yakalandı

Samsun'da evinden uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir kişi suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine U.K.'nin evine operasyon düzenledi. Evde bulunan 2 kişinin üzerinde esrar ve matamfetamin maddesi ele geçildi. Narkotik polisi U.K.'nin sakladığı 2 paket halinde 37,26 gram metamfetamin maddesi, 1,30 gram esrar maddesi, 3 kapsül sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi elde etti. Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan U.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.