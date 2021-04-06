FETÖ'den gözaltına alınan 1'i avukat 6 kişi adliyede

Samsun merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1'i avukat 6 kişi Samsun Adliyesine sevk edilip gözaltı süreleri mahkemece 2 gün uzatılarak yeniden emniyete götürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında yapılan çalışmalarda, dün sabah Samsun merkez ile Çarşamba ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, İzmir ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kapatılan Polis Akademisi/Kolejinden 2015 yılında ilişikleri kesilen, 1'i OMÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi, 1'i avukat, 1'i ihraç polis memuru, üniversite öğrencileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 12 kişi gözaltına alındı. 3 kişi yakalandıkları ildeki mahkemelerden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS ile Samsun Adliyesine ifade verecekleri öğrenilirken, 2 kişi korona virüs testleri pozitif çıktığı için tedavilerinin devam ettiği, 1 kişi de yeni yakalandığı için emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

KOM Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden 1'i avukat 6 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 kişinin gözaltı sürelerinin 2 gün uzatılmasına karar verildi. 6 kişi sorgulanmalarının devamı için Samsun Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü.