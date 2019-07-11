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Fındık bahçesinde ölü bulundu

Samsun’da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dalbahçe köyü Hasırcılar mevkiinde meydama geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki fındık bahçesinde tırpan ile otları biçtiği öğrenilen İsmail Uzun (76) olduğu yere yığılıp kaldı. Yakınları tarafından fındık bahçesinde sırt üstü yatar vaziyette bulunan İsmail Uzun'un ölümü şüpheli bulundu. Uzun'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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