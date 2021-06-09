Fırının metal dolabını çalan hırsız kameraya yakalandı

Samsun'da bir simit fırınında börek tepsilerini taşımak için kullanılan metal dolabı çalan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fırına ait araçla içinde börek bulunan pasta ve börekleri taşımak için kullanılan metal dolap iş yerinin içinde temizlik yapıldığı sırada dışarı bırakıldı. İş yerinin zemininin kuruması beklenirken, metal dolap yoldan geçen bir kişi tarafından omuzlanarak çalındı. Dolabın çalındığını fark eden iş yeri çalışanları durumu patronlarına haber verdi. İş yeri sahibi de polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde hırsızın 700 lira değerinde olduğu öğrenilen metal dolabı omzunda taşıyarak götürdüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.